İLAN T.C NAZİLLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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T.C NAZİLLİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No :2021/798 Esas

Karar No: :2022/155

Davacı :Kamu Hukuku

MAĞDUR : AIYIM ZHUMABEK KSYSY, Zhumabek ve Batkıgül'den olma 10/04/1995 Kırgızistan mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gürpınar Mah 7018 Sok N:97Bornova/ İZMİR adresinde oturur.

MAĞDUR : ELNURA BEKBO,Bekbo ve Nurgul'den olma 1992 Kırgızistan doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Zafer Mah 139 Sok N:21 Efeler/ AYDIN

MAĞDUR :AINAGUL KASYMBEKOVA, Ismaıl ve Damıra 'dan olma, 21/01/1996 Kırgızistan doğumlu mah/köy nüfusunda kayıtlı. Şehitler Mah. Gürgen Sok. No: 19/10Esenyurt/ İSTANBUL adresinde oturur

SANIK :MEHMET KALEMER, İsmail ve Nurten oğlu, 08/07/1984 NAZİLLİ doğumlu, AFYONKARAHİSAR, SİNANPAŞA, Boyalı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeni Mah. 10 Sk. No:7 İç Kapı No:2Nazilli TC Kimlik No:14701430998

SUÇ : Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek

SUÇ TARİHİ : 07/11/2020

SUÇ YERİ : AYDIN/NAZİLLİ

KARAR TARİHİ : 02/02/2022

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı olan sanık hakkında Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının 2021/1079 Esas sayılı iddianamesi ile Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan mahkememize kamu davası açılmış olup, yapılan yargılama sonunda mahkememizin 02/02/2022 tarih, 2021/798 Esas, 2022/155 Karar sayılı ilam ile sanık Mehmet KALEMER (İsmail ve Nurten oğlu, 08/07/1984 NAZİLLİ doğumlu, AFYONKARAHİSAR, SİNANPAŞA, Boyalı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yeni Mah. 10 Sk. No:7 İç Kapı No:2Nazilli/AYDIN) hakkında TCK'nın 227/2 maddesi gereğince 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca sanığın üzerine atılı müsnet suçtan BERAATİNE karar verilmiş olup, mahkememizce mağdurlara hiçbir şekilde ulaşılamadığından, gerekçeli kararın 7201 Sayılı yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan sureti ile mağdurlara tebliğine karar verilmiştir.

İş bu karar, gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 7 gün içerisinde sanık veya yasal temsilcisinin kararı veren mahkemeye veya en yakın adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek suretiyle veya zabıt katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yoluna başvurulabileceği ihtaren tebliğ olunur.08.02.2024

#ilangovtr Basın no ILN01981056