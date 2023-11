İLAN

T.C. MUT 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/753

DAVACI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ -

VEKİLİ : Av. İBRAHİM KAVAK - [16308-03752-27572] UETS

DAVALILAR : 1-İBRAHİM YILMAZ-18152243152 - MERSİN ili, MUT ilçesi, ÇAMLICA mah/köy, 24 Cilt, 10 Aile sıra no, 41 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET SABRİ ve EMİNE oğlu/kızı, 01/01/1984 dogumlu,

2-MEHMET İLKER YILMAZ-18167242652 ,MERSİN ili, MUT ilçesi, ÇAMLICA mah/köy, 24 Cilt, 10 Aile sıra no, 34 sırada nüfusa kayıtlı, MEHMET SABRİ ve EMİNE oğlu/kızı, 20/05/1973 dogumlu,

DAVA : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

DAVA TARİHİ : 15/11/2022

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce İbrahim YILMAZ ve Mehmet İlker YILMAZ'ın yurt dışı adreslerine dava dilekçesi, bilirkişi raporları, duruşma zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve son duruşma zaptının tebliğine karar verilmiştir.

15/11/2022 tarihli dava konusu Mersin ili Mut ilçesi, Çamlıca mah. 101 ada 1043 parsel sayılı taşınmaz belirlenmiş olup, taşınmazın tarlavasfında 8351,78 m² yüzölçümlü olduğu şeklinde fen bilirkişi raporunun,

15/11/2022 tarihli dava konusu Mersin ili Mut ilçesi Çamlıca mah. 101 ada 1043 parsel sayılı taşınmazın üzerinden 3/0 iletken kesitli ENH hattı geçtiği, taşınmaz üzerinde geçen iletkenlerin irtifak hakkı tesisi yapıldığı, uygulamanın projesine, yürürlükteki teknik şartnamelerle ve EKATY uygun olarak yapıldığı şeklinde elektrik mühendisi bilirkişisi raporunun,

Taşınmazın 8.351,78 m² yüzölçümüne sahip olduğu, taşınmaz üzerinde ekili dikili herhangi bir ürün olmadığı, taşınmazın ortalama %4-8 eğimli olduğu,dava konusu taşınmazın dava tarihi itibari ile kuru arazi olduğu, taşınmazın sulama imkanı olmadığı, resmi ulaşım yolunun olmadığı, toplam değerinin 420,82 TLşeklinde ziraat mühendisi bilirkişi ve Gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi raporunun ilanen ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebliğ edilen dava dilekçesi,bilirkişi raporuna tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde cevap verilecebileceği, yargılamaya yokluğunuzda devam olunabileceği ve karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. Durusma Günü: 30/01/2024 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verilebileceği"ilanen tebliğ olunur. 24/10/2023

