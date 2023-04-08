İLAN T.C. MANİSA 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI : MEHMET DOĞAN Cellublok Tk Beton Ürünleri Plastik Kalıp Ve Parça Adlı İş Yerinde Kalıp Ve Takım Aparat İşçisi Olarak Çalışır Muradiye Mh. Manolya Sk. Yunusemre/ MANİSA

Mahkememizde görülmekte olan boşanma davasında davalının tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilan yoluyla dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğine karar verilmiştir.

Davacı İclal Doğan tarafından davalı Mehmet Doğan aleyhine evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açıldığı, boşanmalarına karar verilmesini talep etmiştir.

Yukarıda özetlenen dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK 129/1. md. uygun şekilde düzenlenmiş cevap dilekçesini vermeniz, ilk itirazlarınız varsa belirtmeniz ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamada bulunmanız, duruşmanın bırakıldığı 24/05/2023 günü saat 11:10 'da duruşma salonunda hazır bulunmanız hususu, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşmasına davet tutanağı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

ilangovtr ILN01809590