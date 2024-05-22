İLAN T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/26 Esas

Davacılar Elif Aydın ve Mahir Aydın vekili tarafından mahkememize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasında;

Davacılar vekili özetle dava dilekçesinde; müvekkillerinin murisi Bahar Emül' e ait olan taşınmazın üzerinden yüksek gerilim hattı nedeniyle muris Bahar Emül adına Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.tarafından Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 2013/184 esas sayılı dava dosyası ile Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açıldığını, bu dava da verilen ara karar ile davacı kurum tarafından muris Bahar Emül' ün mirasçılık belgesinin alınabilmesi için yetki verilerek, verilen yetki üzerine Manisa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/641 esas ve 2017/528 karar sayılı mirasçılık belgesinin düzenlendiğini, alınan bu mirasçılık belgesinde her ne kadar Elif (Hoşgökçen) Yaman' ın 19/09/2006 tarihinde dul ve çocuklu olarak vefat ettiği ve çocuklarından olan Mehmet Aydın' ın 06/07/2007 tarihinde bekar ve çocuksuz olarak vefat ettiği belirtildi ise de, Manisa 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/07/2007 tarih ve 2007/922- 909 esas ve karar sayılı veraset ilamı ile Mehmet Yaman' ın evli ve çocuklu olarak vefat ettiği, geriye mirasçıları olarak müvekkili Elif Aydın ile diğer müvekkili oğlu Mahir Aydın' ın kaldığını dolayısı ile muris Bahar Emül' ün yasal mirasçıları arasında müvekkillerinin de bulunduğunu,bu nedenlerle hatalı olarak düzenlenen ve tüm mirasçıları göstermeyen Manisa 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04/04/2017 tarih ve 2015/641 esas- 2017/528 karar sayılı mirasçılık belgesinin iptali, muris Bahar Emül' e ait yeni bir veraset ilamının verilmesini talep etmiş olup; davalılardan Gülizar Yaman' ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilan yoluyla dava dilekçesi tensip tutanağının, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde HMK 129/1. maddesi uygun şekilde düzenlenmiş cevap dilekçesini vermeniz, ilk itirazlarınız varsa belirtmeniz, HMK 129/2. fıkrası gereğince, elinizde bulunan belgelerin asılları ile birlikte örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek mahkemeye verilmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamada bulunmanız hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02036347