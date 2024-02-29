İLAN T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

23/02/2024

Sayı : 2023/1270 Esas

Konu : GAİPLİK

ALİ AKBAŞ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUSTAFA AKBAŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23/02/2024



GAİP

TC KİMLİK NO : 37231883072

ADI SOYADI : MUSTAFA AKBAŞ

BABA ADI : ABUZER

ANA ADI : KEZİBAN

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1974

DOĞUM YERİ : MALATYA

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