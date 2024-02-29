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İLAN T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

23/02/2024

Sayı : 2023/1270 Esas
Konu : GAİPLİK

ALİ AKBAŞ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MUSTAFA AKBAŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 23/02/2024


GAİP
TC KİMLİK NO : 37231883072
ADI SOYADI : MUSTAFA AKBAŞ
BABA ADI : ABUZER
ANA ADI : KEZİBAN
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1974
DOĞUM YERİ : MALATYA

 

#ilangovtr Basın no ILN01993959

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