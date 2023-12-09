İLAN T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
DAVALI MUSA AKGÜL'E İLANEN TEBLİGAT
ESAS NO : 2022/237
KARAR NO : 2023/253
Davacılar AHMAD BAKER, KAOUKAB DARWICH davalı Musa Akgül, vd. aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 10/07/2023 tarihli gerekçeli kararımızın; davalının bildirilen adresine çıkartılan tebligatın tebliğinin gerçekleştirilmemesi ve başkaca adresinin tespit olunamaması üzerine kendisine ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 10/07/2023 tarih ve 2022/237 Esas 2023/253 Karar sayılı ilamıyla;
1-)Davanın HMK/114/1-b ve 115/2.maddesi uyarınca dava şartı yokluğundan USULDEN REDDİNE,
2-Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 269,80-TL harçtan peşin alınan 80,70-TL harcın mahsubu ile bakiye 189,10-TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,
3-Yargılama giderlerinin davacı üzerinde BIRAKILMASINA, karar verildiği ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra kararın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek istinaf dilekçesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Kanun Yoluna Başvurabileceğiniz, aksi takdirde hükmün kesinleşeceği İlanen tebliğ olunur.01/12/2023
#ilangovtr Basın no ILN01947492