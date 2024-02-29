İLAN T.C. KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

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T.C. KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

ESAS NO : 2023/3561 Esas

DAVALI : MUSTAFA AVCI TC: 502******342 Elmalı Mah. Cumhuriyet Cad. Yıldız Apt. Sitesi A Blok No:52 İç Kapı No:12 Muratpaşa/ ANTALYA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü:15/03/2024 günü saat: 11:55'da tereke temsilci adayı Adem Avcı'ya ilişkin bir itirazınız olup olmadığı hususunda, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde Adem Avcı'nın terekeye temsilci olarak atanacağı hususu ve Dava Dilekçesi ilanen tebliğ olunur.

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