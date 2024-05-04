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İLAN T.C. KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN T.C. KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. KAYSERİ 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/1901 Esas
DAVALI : SUAT ÖZER TC: 688*******846 Akcaşar Köyü No: 108Gemerek/ SİVAS

Davacı tarafından aleyhinize açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 07/06/2024 günü saat: 10:05'da tereke temsilci adayı Av. Furkan Tiryaki'ye ilişkin bir itirazınız olup olmadığı hususunda, duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde Av. Furkan Tiryaki'nin terekeye temsilci olarak atanacağı hususu ve Dava Dilekçesi ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02026677

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#ILN02026677#İlangovtr