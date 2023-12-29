İLAN T.C. KAYSERİ 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

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T.C. KAYSERİ 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Esas No :2023/232 Esas Davacı , DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ileDavalı , ERSİN GÜLER arasında mahkememizde görülmekte olan Tüketicinin Açtığı İtirazın İptali davası nedeniyle;Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Davalının 33201283421000004 nolu kredi sözleşmesinden kaynaklanan borcunu zamanında ödemediğini, bunun üzerine taraflarınca Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi Müdürlüğü'nün 2023/2901 Esas sayılı dosyasından başlatılan icra takibine borçlu tarafından itiraz edildiğini, davalı borçlu tarafından yapılan itiraz üzerine, borçlu ile son kez müzakere etmek ve dava şartını yerine getirmek amacıyla 25.04.2023 tarihinde 2023/315 başvuru numarası ile arabuluculuğa başvurulduğunu, ancak davalı borçlu ile anlaşmaya varılamadığını, davalı borçlunun bu itirazının tamamen kötü niyetli olduğunu, bu nedenle davalının Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi Müdürlüğü'nün 2023/2901 Esas sayılı dosyasında vaki itirazın iptali ile takibin devamına, borçlunun kötü niyetli olarak itiraz ederek takibi durdurmuş olması nedeniyle %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatı ödemesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiş, dava dilekçesinin 7201 sayılı tebligat yasasının 28. 29. 30. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, işbu dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verme hakkınız bulunduğu, cevap dilekçesini HMK'nın 129/1 maddesinde belirtilen şekilde vermeniz ve elinizdeki belgelerin aslı ile davacı sayısından bir fazla örneğini, belirtilen sürede mahkememize sunmanız, süresinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde cevap dilekçesi verme hakkınızın düşeceğihususu Davalı ERSİN GÜLER'E dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen TEBLİĞ OLUNUR. 07/12/2023

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