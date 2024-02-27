İLAN

T.C. KAYNARCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/97 Esas

DAVACILAR : 1- AHMET KARAL-59983305114 - Konak Mah. Hürriyet Cad. No:13 İç Kapı No:1Kaynarca/ SAKARYA

VEKİLİ : Av. YONCA TAŞÇI - [16384-83981-67619] UETS

DAVALI : 1- MALİYE HAZİNESİ

VEKİLİ : Av. Fulya Kuran Özkan

DAVALI 2- SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI kavaklar cd. no:7

VEKİLİ : Av. ECE GÜRSES İNCİ

DAVALI : 3- KAYNARCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VEKİLİ : AV. ARDA GİRGİN

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Yukarıda isimleri yazılı davacının Sakarya İli Kaynarca İlçesi Merkez mahallesi 148 ada 3 parsel sayılı taşınmazın ön tarafından yer alan yaklaşık 150 m² sini fiilen kendi taşınmazları zannıyla kullandıklarını, dava konusu taşınmazın, davacının taşınmazının önünde yer alan tapusu olmayan alanlar olduğunu, davacının kullanımına ilişkin olarak 20 yılı aşkın süreden beri bir müdahale söz konusu olmadığını, davacıların tapusuz olan alanları oldukça uzun zamandan beri fiili olarak kullandıkları hali hazır durumundan da belli olacağı gibi keşifte ortaya çıkacağını, davacının taşınmazı zilyet olarak kullandığı dönemde bir engelleme ile karşılaşmadıklarını, bu hususta açılmış bir dava yada talep bulunmadığını belirterek 148 ada 3 parsel sayılı taşınmazın önünde yer alantapusuz taşınmazın davacı müvekkili adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz dosyasının duruşma tarihi 28/03/2023 günü saat 10.05 olarak belirlenmiş olduğu ilanen tebliğ olunur. 16/01/2023

#ilangovtr Basın no ILN01992196