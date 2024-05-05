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İLAN T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

20/10/2023

Sayı : 2023/31 Esas

Konu : İbrahim Erdoğan Hk.

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen İbrahim ERDOĞAN(T.C.:24430620102)'ı tanıyan ve bu kişi hakkında bilgi sahibi olan kişiler bulunup bulunmadığı, eğer bilgi sahibi olan kişiler varsa ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 20/10/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 24430620102
ADI SOYADI : İbrahim ERDOĞAN
BABA ADI : Ahmet
ANA ADI : Fatma
DOĞUM TARİHİ : 01.07.1923
DOĞUM YERİ : Çivril

 

#ilangovtr Basın no ILN02026036

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