İLAN

T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

20/10/2023

Sayı : 2023/31 Esas

Konu : İbrahim Erdoğan Hk.

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen İbrahim ERDOĞAN(T.C.:24430620102)'ı tanıyan ve bu kişi hakkında bilgi sahibi olan kişiler bulunup bulunmadığı, eğer bilgi sahibi olan kişiler varsa ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde mahkememize bilgi vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 20/10/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 24430620102

ADI SOYADI : İbrahim ERDOĞAN

BABA ADI : Ahmet

ANA ADI : Fatma

DOĞUM TARİHİ : 01.07.1923

DOĞUM YERİ : Çivril

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