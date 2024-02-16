İLAN

T.C. İZMİR 7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/631 Esas

DAVALI : SİMLA IŞIL DÜZKAN (T.C:53245154212) Göksu Mahallesi 637/1 Sokak No:18 D:1 İzmir/ Buca

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava ve 24/11/2020 tarihli tensip zaptı ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, 24/11/2020 tarihli tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

11/06/2024 günü saat 10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01986195