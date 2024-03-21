İLAN T.C. İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

13/03/2024

Sayı : 2023/1971 Esas

Davacı NURAN AKSOY tarafından, gaipliği istenen TAYFUN ŞEN'in Gaipliğe Karar Verilmesi davasının yapılan yargılamasında mirasçılardan ESRA YURT'a mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Sayın ESRA YURT mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresiniz tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gaipliği istenen 59536165998 T.C. Kimlik Numaralı TAYFUN ŞEN ile ilgili bilgi ve görgünüz hakkında cevap süreniz 2 hafta olup cevaba tüm delillerin açıkça yazılması, hangi delillerin hangi vakıaya ilişkin olduğunun da bildirilmesi, belge örneklerinin eklenmesi ve başka yerden getirtilecek belge-dosya varsa bilgilerin de bildirilmesi, giderlerin vezneye avans olarak yatırılması, 17/09/2024 günü saat 09:55'de duruşmanın yapılacağı, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 13/03/2024

MİRASÇI:

ESRA YURT (T.C. Kimlik No. 37463228498)

İSMET ve GÜLSER kızı, 25/09/1972 İzmir doğumlu.

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