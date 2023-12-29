İLAN T.C. İZMİR 16. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

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T.C. İZMİR 16. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/128 Esas

DAHİLİ DAVALI : MURAT MAHİR ÇELEN(TC kimlik no: 22042370088)

Davacı QNB FİNANSBANK A.Ş. tarafından aleyhinize açılan İş(Kurum İşleminin İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememize bildirilen adresinize ve mahkememizce tespit edilen adreslerinize dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreslerde tanınmamanız, taşınmış olmanız vs.gerekçelerle tebligat yapılamamış olup dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

DAVA DİLEKÇESİ ÖZETİ:

Davacı ONB Finansbank A.Ş. vekilinin dava dilekçesinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafından, Kemalpaşa Şubesinde yapılan tespit sonucu düzenlenen 24/02/2015 tarih 7154PRG-2 sayılı iş müfettiş raporunda tespit edildiği belirtilen hususlar doğrultusunda yapılan inceleme neticesinde Ozan Karaca, Salih Gülakman, Dilek Yıldırım, Gözde Özden, Nuri Turhan, Aylin Doğru, Özlem Özkan, İrem İman, Mustafa Kemal Şimşek, Candan Akarçay, Göksenin Yılmaz, Burcu Köse, Murat Mahir Çelen, Selin Kazanç, Merve Kübra Yücel, Gülden Günver, Serkan Demir, Orhan Alay, Nurperi Çetin, Duygu Özge Aras, Selen Örgün, Çağlar Uzunyolcu adına fazla çalışma ücretlerinin kuruma bildirilmediği tespiti ile davacı şirkete ek prim tahakkuku ile gecikme zammı uygulandığından bahisle kurum işleminin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Durusma Günü: 28/03/2024 günü saat 10:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.06/12/2023

#ilangovtr Basın no ILN01960863