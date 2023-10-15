İLAN T.C. İstanbul Anadolu 25. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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T.C. İstanbul Anadolu 25. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1844 Esas

Davacı SULTAN ÇETİNKAYA tarafından davalı FİLİZ ASİYE RİCCİ aleyhine açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dahili dava dilekçesinde belirtilen adresinize yönelik adres araştırması yapılmış olup Türkiye sınırları içerisinde ikamet etmediğiniz ve yurt dışında yaşadığınız tespit edilmiş, İtalya ülkesindeki adresinize yönelik yazılan müzekkerenin de olumsuz olarak cevaplanmış olduğundan tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 29/02/2024 günü saat: 11:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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