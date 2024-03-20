İLAN T.C. ISPARTA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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T.C. ISPARTA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/1153 Esas



DAVALI : EYUP GALİP CANDAŞ

Davacı Akbaylar Telekomünikasyon Turizm İnşaat Taahhüt Otomotiv Sarraflık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili Ercan Çimenkaya tarafından davalı Eyüp Galip Candaş aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasının verilen ara kararı uyarınca;

Isparta İli, Merkez ilçesi, Sermet Mahallesi, 8026 ada 155 parsel sayılı taşınmazda hissedar olarak görülen davalı Eyüp Galip Candaş'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından kendisine dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafından davalı aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi davasına karşı dava dilekçesi ile mahkememizde aleyhinize dava açılmış olup, HMK'nun 122, 127 ve 317/2 maddeleri gereğince tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde HMK'nun 129 maddesine uygun şekilde davaya yazılı olarak cevap verebileceğiniz hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02005823