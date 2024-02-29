İLAN T.C. ISPARTA 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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T.C. ISPARTA 1. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/14

DAVALI : MEHMET RIZA ARSLAN-TC. Kimlik No:35468025890 - Mehmet Ali ve Meryem oğlu 30/06/1981 doğumlu, Yoncalı Köyü No:47 Dargeçit/ MARDİN

Davacı Zehra Arslan tarafından davalı Mehmet Rıza Arslan aleyhine açılan boşanma davasında,davalının adresinin meçhul olması nedeni ile Mahkememizin 22/02/2024 tarihli tensip tutanağında verilen ara karar gereğince;

Davalıya "24/09/2024 gün, saat 10:40olarak belirlenen ön inceleme duruşmasına gelmeniz , sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde dayanılan belgelerin mahkemeye sunulması veya getirtilecek yerlerin bildirilmesi aksi halde delillerine dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur" şeklindeki ihtarın ilanen tebliği hususu rica olunur. 22/02/2024

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