İLAN

T.C.

HADİM

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2021/367 Esas

DAVALI ŞERİFE TEKİN



Davacı , DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı ŞERİFE TEKİN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;



DAVALI ŞERİFE TEKİN'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporlarının tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01994647