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İLAN T.C. GAZİANTEP 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. GAZİANTEP 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 00:00

Esas No:2020/72 Esas

Davacı Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Atak Gıda Ürünleri Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Aleyhine açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasında davasının yapılan yargılamasında davalının adresi bulunmadığından, yapılan kolluk araştırması da nazara alınarak bilirkişi raporunun ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Dosya kapsamına göre bilirkişi raporu hazırlandığı, Dava dışı işçi Şıh Mehmet Gümüş'ün dosya arasında yer alan Gaziantep 2. İş Mahkemesi'nin 2015/35 E. 2015/40 K. sayılı dosyasının incelenmesinde, 2012 Ocak ayına ait ücret tahakkuk bordrosunun tctkikinde; aylık sosyal yardımlar dahil giydirilmiş aylık brüt ücretinin 1.073,70 TL olduğu, buna göre kidem tazminatına esas günlük ücreti 1.073,70 TL. / 30 = 35,79 TL olduğu tespit edilmiştir. Atak Gıda Ürünleri Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti nin sorumlu olduğu miktar 31,00 TL. (yarı sorumluluk 15,50TL.) olduğu bilirkişi raporu ile tanzim edilmiş olup davalının Bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediği takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve tahkikatın tümü ve esasına yönelik beyanda bulunmak üzere Duruşma Günü: 08/06/2023 günü saat: 10:05'de yapılacak duruşmaya davet edilmesine karar verilmiş olup, davet edildiği duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda yargılamaya yokluğunda devam edileceği, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Atak Gıda Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti'e İLANEN tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01824533

 

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