İLAN

T.C. GAZİANTEP 10. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/617 Esas

DAVALI : MUHAMMED MUSTAFA Merkez Mahallesi 2125 Sk. No:4/1 Serik/ ANTALYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Önlem Nafakası) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 30/04/2024 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01986646