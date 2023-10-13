İLAN T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

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T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

Esas No:2016/505 Karar No:2022/315

DAVACI:Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı DAVALI:Melek MERAL T.C. No:322*****508Mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:-Davacının davasının kabulü iledava konusu Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi 12 ada 38parsel sayılı taşınmazıntapu kaydının iptali iledavacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline,

-Dava konusu Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi 12 ada 38parsel sayılı taşınmazıntoplam arsa kamulaştırma bedelinin 19.392,00 TL olarak TESPİTİNE,

- Fen Bilirkişisi Abdullan Çakan’ın09/05/2017 tarihli bilirkişi raporu ve ekindeki krokilerin kararın eki sayılmasına,

- 7139 sayılı yasanın 26. maddesiyle değişik Kamulaştırma Kanunu, 10/8. maddesi uyarınca 27/11/2020 tarih, 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 16/07/2020 tarih 2018 104 E, 2020/39 K sayılı Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak kamulaştırma bedeli olan 19.392,00-TL'ninkarar ile birlikte varsa nemasıyla beraber hisseleri oranında davalılara ödenmesine, diğer davalıların yokluğunda, iş bu kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, Mahkememiz gerekçeli kararınınDavalı Melek MERAL T.C. No:322*****508 (Veli kızı 1946 D.lu)'e tebliğ edilemediğinden vetüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden, tebliğ yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, iş bu kararın aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 20/09/2023

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