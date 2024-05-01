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İLAN T.C. EDİRNE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN T.C. EDİRNE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. EDİRNE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/488 Esas

Edirne ili Merkez ilçesi Barutluk Mahallesi 1306 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 33 parsel sayılı taşınmazlar maliki "Eyüp oğlu Recep" isimli kişinin kimlik bilgileri tespit edilemediğinden "Eyüp oğlu Recep" isimli kişiyi tanıyan, bilen olup olmadığı hakkında ülke genelinde yayınlanan yüksek trajlı bir gazetede "Eyüp oğlu Recep"in sağ olduğu ve yaşadığı yer hakkında bilgisi bulunan kişilerin TMK 594 madde uyarınca varsa mirasçılarının ilan tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02024933

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#ILN02024933#İlangovtr