İLAN

T.C. DİVRİĞİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/295 Esas

MİRASÇI : 2021/295 SİBEL KAVAK (Davut ve Gülcan kızı, 30/05/1978Zara doğumlu)

Mirasçı MUSTAFA DANACI tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan

yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi adresiniz uyap sistemi üzerinde kayıtlı olmadığı için tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mirastan feragat sözleşmesi tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 24/05/2024 günü saat 11:15'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.26/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01993495