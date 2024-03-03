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İLAN T.C. DİVRİĞİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. DİVRİĞİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. DİVRİĞİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/295 Esas
MİRASÇI : 2021/295 SİBEL KAVAK (Davut ve Gülcan kızı, 30/05/1978Zara doğumlu)
Mirasçı MUSTAFA DANACI tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan
yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesi adresiniz uyap sistemi üzerinde kayıtlı olmadığı için tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mirastan feragat sözleşmesi tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 24/05/2024 günü saat 11:15'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.26/02/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01993495

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#ILN01993495#İlangovtr