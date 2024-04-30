İLAN

T.C. ÇANAKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/1834 Esas

DAVALI : YÜCEL BOL - 15985817352

DURUŞMA GÜNÜ: 05/06/2024

DURUŞMA SAATİ: 11:10

Davacı Müjgan Hanife BAĞCIOĞLU vekili tarafından davalılar Dursun SARICI, Gülten DURMAZ, Hatice ERVAN, İmran CANITEZ, Müzeyyen EROL, Naile OKTAY, Nurettin COŞAR, Nurten FİLİZ, Osman Nuri TÜRKAN, Rahile BALTA, Selahattin COŞAR, Şerafettin MERİÇ aleyhine mahkememize dava konusu Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Sarıcaeli Köyü, 166 Ada, 11 Parsel ve Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Sarıcaeli Köyü, 162 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazlar hakkında Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası açılmış olup, davalı Yücel BOL adına dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, sistem üzerinde adresine ulaşılamadığı, emniyet araştırmasında da adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından, kendisine ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmanız, aksi halde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyceğiniz, HMK320/2.maddesi gereğince duruşma gününe kadar gerekli sulh hazırlıklarını yapmanız, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde dilekçenizde gösterdiğiniz, henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, kesin süre içerisinde istenilen hususlar yerine getirilmediği taktirde, HMK 140/5 bendi gereğince delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verileceği hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02022556