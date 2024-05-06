İLAN

T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/3 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Fatma Çelikel'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Sinop ili, Boyabat ilçesi, İmamlı mah/köy, 108 Cilt, 38 Hane, 11 BSN'de nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Hanife kızı, 24/02/1908 doğumlu, sağlığında Çarşak Köyü Boyabat/SİNOP adresinde ikamet eden, 53905542250 T.C. Kimlik numaralı Müteveffa FATMA ÇELİKEL'in alacak ve borçlarını tespiti için ilanın neşrinden itibaren Boyabat Sulh Hukuk Mahkemesi'ne veya en yakın Sulh Hukuk Mahkemesi'ne müracaatta bulunmaları hususunda davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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