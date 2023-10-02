İLAN T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.

ARDAHAN

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/400 Esas

DAVALILAR : 1- HAZİNEYE İZAFETEN ARDAHAN DEFTERDARLIĞI

2- ÖNCÜL KÖYÜ MUHTARLIĞI Çıldır Çıldır/ ARDAHAN

Davacı Nurettin Güngör tarafından davalılar Öncül Köyü Muhtarlığı ve Hazineye İzafeten Ardahan Defterdarlığı aleyhine açılan 03/06/2013 tarihli dava dilekçesiyle Ardahan İli Çıldır İlçesi Öncül Köyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında fen bilirkişisi raporunda A harfi ile gösterilen 375,19 m² lik kısmı yol ve yol boşlu olarak tescil harici bırakılan kısmın Kadastro Fen Bilirkişisi Murat Öztürk tarafından tanzim edilen 17/04/2023 tarihli raporda kroki ile sınırları A harfi belirtilen taşınmaz ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içeresinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK 713. Maddesi uyarınca ilan olunur.

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