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İLAN T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN T.C. ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2023 00:00

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İLAN
T.C.
ARDAHAN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/400 Esas

DAVALILAR : 1- HAZİNEYE İZAFETEN ARDAHAN DEFTERDARLIĞI
2- ÖNCÜL KÖYÜ MUHTARLIĞI Çıldır Çıldır/ ARDAHAN
Davacı Nurettin Güngör tarafından davalılar Öncül Köyü Muhtarlığı ve Hazineye İzafeten Ardahan Defterdarlığı aleyhine açılan 03/06/2013 tarihli dava dilekçesiyle Ardahan İli Çıldır İlçesi Öncül Köyünde yapılan kadastro çalışmaları sırasında fen bilirkişisi raporunda A harfi ile gösterilen 375,19 m² lik kısmı yol ve yol boşlu olarak tescil harici bırakılan kısmın Kadastro Fen Bilirkişisi Murat Öztürk tarafından tanzim edilen 17/04/2023 tarihli raporda kroki ile sınırları A harfi belirtilen taşınmaz ile ilgili tescil davası açılmıştır. Dava konusu yerde hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içeresinde mahkememizde itirazen dava açabilecekleri TMK 713. Maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01901074

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#ILN01901074#İlangovtr