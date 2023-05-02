Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İLAN T.C. ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN T.C. ANTALYA 10. AİLE MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 00:00

ESAS NO : 2022/617 EsasDAVALI : EMİN ÇELİK Varsak Karşıyaka Mah. Fatih Terim Cad. No:132 Kepez/ ANTALYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağı tebliğe çıkarılmış olup, kayıtlı adresinizin olmaması nedeniyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HMK 122, 127 ve 129.maddeleri gereğince İKİ HAFTALIK kesin süre içinde davaya cevaplarınızı, usuli itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmediğiniz takdirde davacının ileri sürdüğü vakıaları inkar etmiş ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, sunmanız halinde delillerinizin celbi için gerekli gider avanslarını yatırmanız gereğiDava Dilekçesi ve tensip tutanağı yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.
NOT: Dosyanız için belirlenen tahmini bitiş süresi 300 gündür.

#ilangovtr Basın no ILN01822408

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basın No ILN01822408#İlangovtr