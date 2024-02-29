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İLAN T.C. ANAMUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN T.C. ANAMUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 00:00

 

İLAN

T.C. ANAMUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/139 Esas
DAVALI : NERİMAN KUNDUZ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce adresinize tebligat yapılamadığı, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, gelecek celsenin ön inceleme duruşması olarak icra edileceğine dair dahili dava dilekçesi, dava dilekçesi, tensip zaptı ekli duruşma davetiyesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup,
"HMK139.Md gereği sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, 25/03/2024 günü saat 15:15 'de öninceleme duruşmasına gelmediğinizde karşı taraf yargılamaya devam etmek istemesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği, HMK150/1md.gereği dosyanın işlemden kaldırılacağı" bildirilerek dahili dava dilekçesi, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01993888

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#ILN01993888#İlangovtr