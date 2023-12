İLAN

T.C. AKSARAY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/569 Esas

DAVALILAR : ALS İÇ VE DIŞ TİCARET İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ -MERSİS NO :0058060661700001- Mersis Adres: Egemenlik Mah. 6152 Sk.No: 3İç Kapı No: 12 Bornova / İZMİR

Davacı RYB Elektrik Ltd. Şti. tarafından aleyhinize açılan Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizin yetersiz olması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 20/02/2024 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01928215