İLAN T.C. ADIYAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ADIYAMAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/438 Esas

DAVALILAR : KARAHAN MÜTEAHHİTLİK NAKLİYE GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No: 0294019715100010, Vergi No:2940197151, Ticaret Sicil No:3302) (Hocaömer Mah.215 Sokak No:14/A D:2 Merkez/ ADIYAMAN)

DURUŞMA GÜNÜ: 04/06/2024 Saat: 11.50

Davalı Karahan Müteahhitlik Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden; Davacı Faik Duranay tarafından davalı Karahan Müteahhitlik Nakliye Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Nesrin Bilgiç aleyhine Maddi ve Manevi Tazminat istemiyle açılan dava dosyasında;

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ (ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra başlamak üzere) tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, ayrıca ön inceleme duruşma günü (04/06/2024 Saat: 11.50) ve ön inceleme tensip zaptının bu ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra başlamak üzere tebliğ edilmiş sayılmasına, duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrünüz olmaksızın mahkemede hazır olmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edilip, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu davalı Karahan Müteahhitlik Nakliye Gıda İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02010600