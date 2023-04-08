İLAN METNİ

Mahkememizde davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca; aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazların Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kentsel dönüşüm kapsamındakamulaştırılması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Ortahisar Merkez Şubesi’ne yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazların Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tesciline karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya Esas No: Mahalle: Ada: Parsel: Malik: Parsel Alanı m²

Toplam: Kamulaştırılan

Alan m²: Duruşma Gün ve Saati: 2023/139 Çömlekçi Mahallesi 329 3 1-Arzu DEMİRAĞ

2-Ayşe SARIALİOĞLU

3-Fatih GÜNAYDAN

4-Fatma Mukaddes TURAN

5-Hakan Salih GÜNAYDIN

6-Hayriye GÜNAYDIN

7-Hüseyin GÜNAYDIN

8-Mehmet Tuncay GÜNAYDIN

9-Mine BALARISI

10-Murat GÜNAYDIN

11-Neriman GÜNAYDIN

12-Osman Baha GÜNAYDIN

13-Ömer GÜNAYDIN

14-Selim GÜNAYDIN

15-Turgay GÜNAYDIN

16-Veysel GÜNAYDIN 110,06 110,06 15/06/2023

Saat:10:15



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