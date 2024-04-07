İLAN KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/354 Esas

KARAR NO : 2024/11

Davacı Hikmet Nalbantoğlu vekili Av.Suat YÖRECİ tarafından 20/03/2024 tarihli istinaf kanun yoluna başvuru dilekçesi ile; Kastamonu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 17/01/2024 tarih 2022/354 esas, 2024/11 karar sayılı hükmüyle verilen Kastamonu ili Merkez ilçesi Corumlu Köyü (eski 457) 126 ada 47 parsel ve (eski 418 ) 150 ada 11 parsellerdeki kavak ağaçları yönünden usulden reddine dair verilen kararın kaldırılmasına, yargılama harç ve giderlerin karşı tarafa tahmiline karar verilmesi talep edilerek istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Davalı Onur DEMİRBAŞ'a tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02016086