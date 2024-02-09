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İLAN ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2024 00:00

 

İLAN
ISPARTA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/343
KARAR NO : 2023/652

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan Gaiplik davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :
1-Davanın kabulü ile; Isparta İli, Merkez İlçesi, İskender Mahallesi, 8158 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda taşınmaz hissedarları olan, "Salih, Osman ve Mehmet"in ayrı ayrı gaipliğine,
2-Isparta İli, Merkez İlçesi, İskender Mahallesi, 8158 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda taşınmaz hissedarları olan "Salih(438/2400), Osman (219/2400) ve Mehmet (219/2400)"in hisselerinin ayrı ayrı hazineye intikaline, (hisselerin tapu kayıtlarının iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline),
3-Isparta Halkbank Şubesi'nin AK011106 nolu hesabında Isparta Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu tarafından yönetilen paranın tüm semereleri ile birlikte maliye hazinesine intikaline karar verilmiştir.
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/02/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01980906

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#ILN01980906#İlangovtr