İLAN ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ISPARTA

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/343

KARAR NO : 2023/652

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan Gaiplik davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın kabulü ile; Isparta İli, Merkez İlçesi, İskender Mahallesi, 8158 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda taşınmaz hissedarları olan, "Salih, Osman ve Mehmet"in ayrı ayrı gaipliğine,

2-Isparta İli, Merkez İlçesi, İskender Mahallesi, 8158 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda taşınmaz hissedarları olan "Salih(438/2400), Osman (219/2400) ve Mehmet (219/2400)"in hisselerinin ayrı ayrı hazineye intikaline, (hisselerin tapu kayıtlarının iptali ile Maliye Hazinesi adına tapuya tesciline),

3-Isparta Halkbank Şubesi'nin AK011106 nolu hesabında Isparta Defterdarlığı Kayyımlık Bürosu tarafından yönetilen paranın tüm semereleri ile birlikte maliye hazinesine intikaline karar verilmiştir.

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 05/02/2024

#ilangovtr Basın no ILN01980906