İLAN

GÖNEN(BALIKESİR) KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 1996/33 Esas

KARAR NO : 2017/2

Davacılar tarafından, davalılar aleyhine mahkememize açılan Kadastro Tespitine İtiraz davasının yapılan yargılama sonucunda verilen kararın temyizi üzerine Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 2021/13464 esas-23/05/2022 tarihli kararı ile ;

" davalı Hazine vekili ve davalı Gönen Belediye Başkanlığı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; davalı Hazine vekili ve davalı Gönen Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün 1. fıkrasında yer alan "Mehmet kızı Ümmü Ceylan" ibaresinin hüküm fıkrasından çıkarılarak "Mehmet kızı Ummuhan Ceylan" ifadesinin eklenmesi; 2, 3 ve 4 numaralı hüküm fıkralarının hüküm fıkrasındançıkarılarak 2. fıkra olarak "Balıkesir İli Gönen İlçesi Gökçesuosmanpazar Mahallesinde bulunan 594, 725, 887, 1226 ve 1247 parsel sayılı taşınmazların tespitteki diğer nitelikleri ile birlikte İsmail kızı Fatma Bulut mirasçıları adına tapuya kayıt ve tesciline" ifadesinin eklenmesi suretiylehükmün düzeltilmiş bu şekli ile ONANMASINA, taraflarca HUMK'un 440/I maddesi gereğince Yargıtay ilamının tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz eden davalı Gönen Belediye Başkanlığı'na iadesine, " karar verilmiştir.

Dosyaya konu taşınmazın tapu maliklerinden, OSMAN AYDIN, ORHAN ÇETİN, İBRAHİM TÜRKAN, HÜSEYİN ENGİN, LÜTFİ ERÇİN, MEHMET SEDAT AKDEMİR, ENVER DEMİRCİ, MEHMET ALİ YURTBAK, VURAL ÖZYİĞİT, MEHMET EKİCİ, İLHAN ÇIRAK, TÜRKAN ER, MEHMET ANDAÇ, HÜSEYİN SÖNMEZ, HASAN BAŞAK, İSMAİL GÜLEGÜL, AHMET KABATAŞ, HASAN CANDAK, MEHMET FİLİZ, İSMAİL ARSLAN, HÜSMEN SEVİNÇ, HASAN GACAL, MEHMET AKDOĞAN, SABRİYE AKAR, RECEP ÖZMAKİNCE, MELAHAT TANGÜNER, MÜNİRE MERAL VAROL, ALİ KOCAMAN, HASAN KAPLAN, ÖMER BAY, AZİZ ARABACI, HATİCE GÜNDÖNDÜ, İSMAİL HAKKI UĞUR, HAFİZE ÜÇEL, AYŞE ÖZTOZLU, AHMET KÖROĞLU, ŞERİFE GÜNGÖRMEZ, AHMET İLHAN, ŞERİF KUM, TEFARİK AKAR, FERİK TOKER, MUSTAFA OĞLU SEVİL, ŞÜKRİYE KANIK, SELİM IŞIK, MUSTAFA TÜRKAN, NAZMİYE TÜRKAN (GÜMÜŞ), CEYLAN KABATAŞ, GÜLSEVER KABATAŞ, ŞAZİYE BAŞAK (KAMBUR)'ın dosyada kimlik bilgilerinin bulunmadığı, tüm aramalara rağmen adreslerine ulaşılamadığı, Yargıtay İlamının kendilerine tebliğinin gerektiği,bu nedenlerle iş bu ilanın tebliğ yerine geçmek üzere " 15 gün içerisinde Yargıtay İlgili Hukuk Dairesine Karar Düzeltme Talebinde bulunabilecekleri " hususunun kendilerine tebliğ yerine geçmek üzere İHTAR OLUNDUĞU İLAN OLUNUR. 08/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01928434