İLAN

GÖLBAŞI(ADIYAMAN) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/31

KARAR NO : 2021/457

Davacı Mehmet Hayri Demirci tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı ORHAN ÇELİK: ( T.C: 11986426074, Haci ve Hatun oğlu 1974 d.lu) hakkında açılan davada gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilemediğinden, tespit edilen adres olan LEFKOŞA/KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ sayılı adreste bulunmadığından gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

1-Davanın KISMEN KABULÜNE,

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Ziyaret mevki 107 ada 305 parsel, sayılı taşınmaz yönünden açılan davanın HUKUKİ YARAR YOKLUĞU NEDENİYLE REDDİNE,

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Gavelek mevki 107 ada 189 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Gavelek mevki 107 ada 198 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Ziyaretmevki 105 ada 19 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Kılılıyurdu mevki 107 ada 36 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Kılılıyurdu mevki 107 ada 35 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Göçpınarı mevki 107 ada 267 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Göçpınarı mevki 107 ada 265 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Gavelek mevki 107 ada 216 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Kılılıyurdu mevki 107 ada 105 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Kılılıyurdu mevki 107 ada 101 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Zıvanlı Tarla mevki 104 ada 75 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Ziyaret mevki 107 ada 306 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Ziyaret mevki 107 ada 304 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Ziyaret mevki 105 ada 23 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Yarbaşı köyü Göçpınarı mevki 107 ada 147 parsel, sayılı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Akçakaya köyü Yamaç mevki 130 ada 137 parsel, sayılı

Taşınmazlardaki ortaklığın açık artırma satış sureti ile giderilmesine, davalı borçlu Orhan ÇELİK7in hissesine düşecek satış bedelinin Gaziantep İcra Müdürlüğü'nün 2015/187130- 2015/136885 esas sayılı dosyasındaki borcunu karşılayacağı miktara ulaştığında satışa son verilmesine,

2-Satıştan elde edilecek bedelin dosya arasında bulunan davaya konu taşınmazlara ait tapu kaydı ve veraset ilamlarındaki hisseleri oranında paydaşlara dağıtılmasına, davalı borçlu Orhan ÇELİK' in hissesine düşecek miktarın Gaziantep İcra Müdürlüğü'nün 2015/187130-2015/136885 esas sayılı dosyasındaki borcuna mahsuben icra dosyasına gönderilmesine, yasal süre içinde mahkememize veya bir başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup,

Davacı vekilince vekalet ücreti yönünden istinaf dilekçesi verilmiş olup, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin gazete ile ilanı edilmesi ve birlikte tebliğ edilmesine karar verilmiştir. 05/07/2023

#ilangovtr Basın no ILN01889593