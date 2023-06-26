İLAN EDREMİT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAR NO : 2023/595

Davacı ALİRIZA DEMİRBAŞ aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda yazılı olduğu üzere;

1-Davacının davasının KABULÜ ile, Ali ve Besi'den olma11/02/1945 doğumlu 41122165710 TC Nolu muris Mustafa DEMİRBAŞ’dan intikal eden;

Ziraat Bankası Erikli Bursa Şubesinde yer alan TR 09000 1002157636809825001 ıban nolu hesapta yer alan 244.717,14 TL veZiraat Bankası Erikli Bursa Şubesinde yer alan TR 79000 100215763809825002 Nolu hesapta yer alan 3,23 CHF bulunduğu, ilgili miktarların Edremit 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/777 Esas 2020/385 Karar sayılı veraset ilamı uyarınca mirasçılara payları oranında paylaştırılmasına,

ELBİRLİĞİ İLE MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE, PAYLAŞTIRILMASINA,

2-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 179,90 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 99,20 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafından yapılan 80,70 TL peşin harç, 37,00 TL başvuru harcı, 4.266,00 TL toplamı 4.383,70 TL yargılama giderinin Edremit 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2020/777 Esas 2020/385 Karar sayılı veraset ilamındaki payları oranında davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiye kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca belirlenen 5.500,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Karar kesinleştiğinde artan gider avansının taraflara iadesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya ulaşılabilecek her hangi bir Sulh Hukuk Mahkemesine, istinaf harcı yatırılmak suretiyle verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibi aracılığı ile sözlü beyanı tutanak haline getirilmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/04/2023

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/06/2023

#ilangovtr Basın no ILN01850608