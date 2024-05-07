İLAN EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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EDİRNE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/330 Esas

KARAR NO : 2021/21



Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



Mahkememiz 28/01/2021 tarih ve 2019/330 esas, 2021/21 karar sayılı Kamulaştırma davasında davanın KABULUNE karar verilmiş, gerekçeli kararın tebliğine ilişkin, davalı Şükriye Güler'e adına çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, davalı Şükriye Güler tüm aramalara rağmen bulunamadığı anlaşılmakla, Gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Gerekçeli karar tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde istinaf edebileceğiniz , süresi içinde istinaf dilekçesi ibraz etmememiz halinde istinaf talebinden vazgeçmiş sayılacağınız, hususu gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.02/05/2024

#ilangovtr Basın no ILN02027916