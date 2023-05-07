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İLAN DÜZCE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN DÜZCE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 00:00

ESAS NO : 2020/268KARAR NO : 2023/21

Davacı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜvekili tarafından Davalılar ALİ ERDEM AK v.d. aleyhine Mahkememizde açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda Davalı ALİ ERDEM AK (T.C. Kimlik No: 295*****734, Cemil ve Fatma Şenay oğlu, 09/06/1971 doğumlu)'a hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Mahkememizin 16/02/2023 tarihli kararı ile;"1-Davanın KABULÜ İLE,
-Düzce İli, Cumayeri ilçesi, Subaşı köyü 105 ada 17 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi Fatih Kahraman tarafından düzenlenen 12/04/2022 havale tarihli rapor ve ekindeki krokide yeşil renge boyalı "A" gösterilen 163,50 m²'lik kısmının davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile orman vasfı ile Hazine adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, orman yapılan taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan tüm ipotek, haciz ve şerhlerin SİLİNMESİNE,
2-Karara fen bilirkişi Fatih Kahraman tarafından düzenlenen 12/04/2022 havale tarihli rapor ve ekindeki krokinin bir suretinin EKLENMESİNE"
Şeklinde hüküm kurulmuş olup, iş bu hüküm özetinin Davalı ALİ ERDEM AK yönünden ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 7 gün geçtikten sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve iki haftalık istinaf süresinin bu tarihten itibaren başlayacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01825299

 

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#Basın No ILN01825299#İlangovtr