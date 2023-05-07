İLAN DÜZCE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜvekili tarafından Davalılar ALİ ERDEM AK v.d. aleyhine Mahkememizde açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda Davalı ALİ ERDEM AK (T.C. Kimlik No: 295*****734, Cemil ve Fatma Şenay oğlu, 09/06/1971 doğumlu)'a hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Mahkememizin 16/02/2023 tarihli kararı ile;"1-Davanın KABULÜ İLE,

-Düzce İli, Cumayeri ilçesi, Subaşı köyü 105 ada 17 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi Fatih Kahraman tarafından düzenlenen 12/04/2022 havale tarihli rapor ve ekindeki krokide yeşil renge boyalı "A" gösterilen 163,50 m²'lik kısmının davalılar adına olan tapu kaydının İPTALİ ile orman vasfı ile Hazine adına TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE, orman yapılan taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan tüm ipotek, haciz ve şerhlerin SİLİNMESİNE,

2-Karara fen bilirkişi Fatih Kahraman tarafından düzenlenen 12/04/2022 havale tarihli rapor ve ekindeki krokinin bir suretinin EKLENMESİNE"

Şeklinde hüküm kurulmuş olup, iş bu hüküm özetinin Davalı ALİ ERDEM AK yönünden ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 7 gün geçtikten sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve iki haftalık istinaf süresinin bu tarihten itibaren başlayacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

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