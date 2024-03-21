İLAN

ÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/761

KARAR NO : 2022/414

Davacı TEİAŞ tarafından açılan kamulaştırma davasında davalılardan Halil ALKAN'a tebligat yapılamadığı, adres araştırma müzekkerelerine olumsuz yanıt geldiği bu nedenle gerekçeli karar, ek karar, istinaf dilekçesinin ilanen tebligat yoluyla yapılmasına karar verilmiş olup,

HÜKÜM :

13/06/2022 tarihli karar ile,

1-Davanın KABULÜ İLE; Afyonkarahisar ili, Çay İlçesi, Karamık karacaören Köyü Dolayark mevkii, 3032 parsel sayılı taşınmazın 23/02/2022 tarihli Teknik Bilirkişi Murat Şükrü Aras'ın raporunda krokide kırmızı renk ile gösterilen 1.141,27 m²lik alanda davacı kurum lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKİ TESİSİ İLE iş bu irtifak hakkının TAPUYA TESCİLİNE,

2-Afyonkarahisar ili, Çay İlçesi, Karamık Karacaören köyü, Dolayark mevkii, 3032 parsel sayılı taşınmazın 23/02/2022 tarihli Teknik Bilirkişi Murat Şükrü Aras'ın raporunda kırmızı renk ve İR1 ile gösterilen taşınmazın 1.141,27 m²'lik kısmının daimi irtifak alanı kamulaştırma bedelinin26.901,86 TL olarak TESPİTİNE,

3-a)Mahkememizce kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 26.901,86 TL’nin; davalı/davalıların müracatı halinde Isparta 1. SHM'nin 2022/376 Esas, 2022/434 Karar sayılı ilamlarındaki payları oranında davalı/davalılara kararın kesinleşmesi beklenmeksizin derhal ödenmesine, bu hususta Çay Ziraat Bankasına müzekkere yazılmasına,

b)Tespit edilen kamulaştırma bedeli 26.901,86 TL'nin davanın 4 ay içerisinde sonuçlandırılamaması nedeniyle dava tarihinden 4 ay sonrası olan21/04/2022 tarihinden karar tarihi olan 13/6/2022 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine,

Davacı vekili tarafından; 04/01/2023 tarihli dilekçe ile dava dilekçesi ve bilirkişi raporunda kamulaştırılacak alanın 1441,27 m2 olduğu, ancak gerekçeli kararda sehven 1141,27 m2 yazıldığı, bu sebeple HMK 304 maddesi gereğince tahsis talebinde bulunulduğu mahkememizin 11/01/2023 tarihli ek kararı ile Davacı vekilinin tashih talebinin REDDİNE karar verildiği,

Davacı vekili tarafından 12/01/2023 tarihli dilekçe ile "Halbuki ziraat raporunda çıkan kamulaştırma bedeli olması gereken m2 üzerinden hesap edildiği (1441,27m2) gibi fen raporunda da alt kısımda ki kroki ve koordinat noktalarını gösteren kısımda da 1441,27 m2 üzerinden hesap doğru yapılmıştır.

Fen Bilirkişisi yalnız teknik kısım dışında kaleme aldığı yerde sehven irtifak m2 sini 1141,27 olarak yazmıştır. Bunun dışında fen raporu dahil ziraat raporunun her hesabında irtifak alanımız doğru yazılmıştır.

Bariz bir hata sonucu bir rakamın karıştığı ortadadır. Ayrıca dava dilekçemizde talep ettiğimiz m2 üzerinden karara çıkılmadığı için davamız kısmen kabul kısmen ret edilmemiş, doğrudan davamız kabul edilmiştir. Rakam hatası yapıldığı çok açıktır.

Kesin olarak çıkan gerekçeli kararda tashih talebimizde gerekçesiz ret edildiği için elimizde kamulaştırma bedeli ödenmiş ancak tescile elverişli olmayan bir karar mevcuttur.

Barız bir rakam hatasının ilk derece mahkemesinde ne yazık ki çözülemeyip istinaf mahkemesi olarak mahkemenizi gereksiz meşgul etmenin üzüntüsünü yaşasak ta tashih ret kararını süresi içinde istinaf etme mecburiyetinde kalmış durumdayız." şeklindeki dilekçe ile ek kararımız istinaf edilmiş olmakla dahili Davalı Halil ALKAN'a ulaşılamaması nedeniyle tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02005533