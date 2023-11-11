İLAN ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

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ALİAĞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/375 Esas

Davacı ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalılar ADEM YILDIZ, AKIN ULUIŞIK, ARZU ŞENGÜL, ARZU ULUIŞIK, AYŞE ESLEK, AYŞE GÜNDÜZ, BAHRİ ESEN, BEDİA ESEN, BELGİN TÜRKOĞUZ, CEMAL ŞİRİN, DİLEK ÜNALDI, ELİF AK, EMİNE YAVUZ, EMİNE YILDIZ, FARUK ŞİRİN, FATMA RUKİYE ÜNALDI, GÜRHAN YILDIZ, HALİL KOÇ, HATİCE ESEN, HAYRETTİN ESEN, HAYRİYE ULUSOY, HÜLYA KOÇ YÜKSEL, HÜSEYİN ULUSOY, HÜSEYİN YAKALI, HÜSEYİN YILDIZ, ISMAHAN GÜNER, İSA ESEN, İSMİHAN ŞAHİN, KAZIM NURİ YILDIZ, MEHMET ESEN, MEHMET ÜNALDI, MEYTAM YILDIZ, MUSTAFA KEMAL YILDIZ, NAİLE YÜKSEL, NAİLE YÜKSEL, NURİYE AY, OSMAN AKTÜRK, ÖMER ESEN, RAMAZAN ŞENGÜL, RAMAZAN YILMAZ, RUHŞAN AKSOY, SERHAT ÜNALDI, SUAT ÜNALDI, SÜLEYMAN YILMAZ, ŞAHİDE ESEN, ŞENAY GÜLLÜ, ŞERAFETTİN YILMAZ, TUFAN ŞİRİN, YUSUF KOÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalı SÜLEYMAN YILMAZ'a dava dilekçesi ve ön inceleme duruşmasına davet tutanağı tebliğ olunamamış ve yine tüm aramalara rağmen de açık adresi bulunamadığından, davalıya“ HMK.nın 127 maddesi gereği HMK.nın 129.maddesinde yer alan şartları taşıyan cevap dilekçenizi sunmak için tebliğ tarihinden itibaren iki hafta yasal sürenizin bulunduğuna, cevap dilekçesi ile birlikte HMK.nın 116.maddesinde belirtilen ilk itirazları ileri sürmeniz gerektiği, aksi takdirde HMK.nın 131.maddesi gereği cevap verme süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz, süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dava dilekçesinde yer alan tüm iddiaların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağınız hususu ve duruşma günü olan 02/01/2024 günü saat 11:05'de mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması ve “ HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapması, ön inceleme duruşmasına gelmediği takdirde yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve karşı tarafın kendisinin muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ” hususları ilanen tebliğ olunur. 07/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01928974