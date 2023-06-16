İLAN AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda ekli listede dava dosya nosu ili, ilçesi, ada ve parsel nosu ile vasfı, yüzölçümü malikinin ad ve soyadı yazılı bulunan taşınmaz hakkında kamu yararı olmak üzere KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi uyarınca tescil davası açılmış olup: Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu, Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesi uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içersinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri; Açılacak iş bu davalarda husumetinKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu; Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği; Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Akhisar Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı; konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmenizin gerektiği hususu Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilan ve tebliğ olunur.

DOSYA NO DAVALILAR

2023/206 Esas AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023/207 Esas 371 SAYILI AKHİSAR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ

2023/208 Esas MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023/209 Esas MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023/210 Esas MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023/211 Esas MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2023/212 Esas MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLİ: MANİSA İLÇESİ: AKHİSAR

Dosya No: Mah./Köy : Parsel No: kamulaştırma alanı:

2023/206 Esas Dingiller 337 parsel2501,09 m²

2023/207 Esas Başlamış 539 parsel81,06m2

2023/208 Esas Başlamış 635 parsel 301,21 m2

2023/209 Esas Dingiller 314 parsel 275,20 m2

2023/210 Esas Dingiller 313 parsel 3317,79 m2

2023/211 Esas Dingiller 376 parsel 417,76 m2

2023/212 Esas Dingiller 331 parsel 728,12 m2

#ilangovtr Basın no ILN01846956