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İLAN ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 00:00

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İLAN
ADIYAMAN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/193 Esas
Davacı, ŞEVKET DAĞ ile Davalı, ADIYAMAN TAAŞKUYU KÖYÜ MUHTARLIĞI ADIYAMAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;
Tarla vasfıyla Hazine adına kayıtlı Adıyaman İli, Samsat İlçesi, Taşkuyu Köyü 104 Ada 546 nolu parsel sayılı taşınmazın sayılı taşınmazın tapuda adına tescili için davacı Şevket DAĞ (Aviş ve Osman oğlu) isimli şahıs tarafından Adıyaman 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/193 Esas Sayılı dava dosyasında tescil davası açıldığı ilan olunur. 11/12/2023

 

#ilangovtr Basın no ILN01953609

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#ILN01953609#İlangovtr