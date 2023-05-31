Ä°HALE Ä°LANI Ä°STANBUL BÃœYÃœKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN

13) Ä°haleye KatÄ±lmak isteyenlerden istenen belgeler:

13.1. Yeterlik deÄŸerlendirilmesi iÃ§in istenen belgeler:

13.1.1. Â GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in, kanuni ikametgah ve nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± sureti,

13.1.2.GerÃ§ek kiÅŸi olmasÄ± halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ ticaret ve/veya Sanayi OdasÄ± veya ilgili Meslek OdasÄ± siciline kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterir belge.

13.1.3. GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in noter tasdikli imza beyannamesi.

13.1.4. Â YabancÄ± istekliler iÃ§in, TÃ¼rkiyeâ€™de tebligat adresi gÃ¶stermesi (adres beyanÄ±),

13.1.5. Â TÃ¼zel kiÅŸiler iÃ§in, TÃ¼rkiyeâ€™de tebligat adresi gÃ¶stermesi (adres beyanÄ±),

13.1.6. Â TÃ¼zel kiÅŸiler iÃ§in, Ticaret ve/veya Sanayi OdasÄ± belgesi; TÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin idare merkezinin bulunduÄŸu yer mahkemesinden veya siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Ticaret ve Sanayi OdasÄ±ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ, tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin sicile kayÄ±tlÄ± olduÄŸuna dair belge, Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde ortak giriÅŸimi oluÅŸturan tÃ¼zel kiÅŸilerin her birinin (13.1.6.a)â€™daki esaslara gÃ¶re temin edecekleri belge, 13.1.7. TÃ¼zel kiÅŸiler iÃ§in, Ä°mza SirkÃ¼leri; TÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirkÃ¼leri, Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde ortak giriÅŸimi oluÅŸturan tÃ¼zel kiÅŸilerin her birinin (13.1.7.a) fÄ±krasÄ±ndaki esasa gÃ¶re temin edecekleri belge, 13.1.8. Ä°stekliler adÄ±na vekÃ¢leten iÅŸtirak ediliyor ise, istekli adÄ±na teklifte bulunacak kimselerin vekÃ¢letnameleri ve noter tasdikli imza beyannamesi,

13.1.9. Ä°steklilerin ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde, ortak giriÅŸim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi,

13.1.10. Ä°stekliler, atÄ±k yaÄŸ rafinasyonu tesisleri iÃ§in, Marpol 73/78 EK I kapsamÄ±ndaki petrol ve petrol tÃ¼revi AtÄ±k YaÄŸÄ±n(13.02.08- DiÄŸer Motor, ÅžanzÄ±man ve YaÄŸlama YaÄŸlarÄ±), T.C. Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan lisanslandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ konusu â€œAtÄ±k YaÄŸ Rafinasyonuâ€™â€™ olan GeÃ§ici Faaliyet Belgesi veya Ã‡evre Ä°zin ve Lisans Belgesi ile Â T.C. Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yetkilendirilmiÅŸ â€œAtÄ±k YaÄŸ Toplama Yetkisi Belgesiâ€™â€™ belgesini sunacaklardÄ±r. DiÄŸer kuruluÅŸlar iÃ§in ise Â T.C. Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yetkilendirilmiÅŸâ€œAtÄ±k YaÄŸ Toplama Yetkisi Belgesiâ€™â€™ belgelerini sunacaklardÄ±r.

13.2. Ä°haleye katÄ±lmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aÅŸaÄŸÄ±daki belgelerle birlikte kapalÄ± zarf iÃ§erisinde Ä°hale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

13.2.1.Teklif mektubunu havi iÃ§ zarf,

13.2.2. 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunuâ€™na uygun olarak dÃ¼zenlenmiÅŸ GeÃ§ici Teminat.

13.2.3. GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in, kanuni ikametgah ve nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ±,

13.2.4. Â GerÃ§ek kiÅŸiler iÃ§in noter tasdikli imza beyannamesi.

13.2.5. Â YabancÄ± istekliler iÃ§in, TÃ¼rkiyeâ€™de tebligat adresi gÃ¶stermesi (adres beyanÄ±),

13.2.6. Â TÃ¼zel kiÅŸiler tebligat iÃ§in TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde adres gÃ¶stermesi (adres beyanÄ±),

13.2.7. TÃ¼zel kiÅŸiler iÃ§in, Ticaret ve/veya Sanayi OdasÄ± belgesi; TÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin idare merkezinin bulunduÄŸu yer mahkemesinden veya siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Ticaret ve Sanayi OdasÄ±ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ, tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin sicile kayÄ±tlÄ± olduÄŸuna dair belge, Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde ortak giriÅŸimi oluÅŸturan tÃ¼zel kiÅŸilerin her birinin (13.2.7.a)â€™daki esaslara gÃ¶re temin edecekleri belge, 13.2.8.GerÃ§ek kiÅŸi olmasÄ± halinde ihalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÄ±l iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ ticaret ve/veya Sanayi OdasÄ± veya ilgili Meslek OdasÄ± siciline kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterir belge.

13.2.9. TÃ¼zel kiÅŸiler iÃ§in, imza sirkÃ¼leri; TÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirkÃ¼leri, Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde ortak giriÅŸimi oluÅŸturan tÃ¼zel kiÅŸilerin her birinin (13.2.9.a) fÄ±krasÄ±ndaki esasa gÃ¶re temin edecekleri belge, 13.2.10. Â Ä°stekliler adÄ±na vekÃ¢leten iÅŸtirak ediliyor ise, istekli adÄ±na teklifte bulunacak kimselerin vekÃ¢letnameleri ve noter tasdikli imza beyannamesi,

13.2.11. Ä°steklilerin ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde, ortak giriÅŸim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi,

14) Ä°stenilen bÃ¼tÃ¼n belgelerin asÄ±l veya noter tasdikli olmalarÄ± gerekmektedir.

15) Ä°steklilerin, ihale saatinden Ã¶nce ihale ÅŸartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de ÅŸartnamede belirtilen ÅŸartlar Ã§erÃ§evesinde vermeleri gerekmektedir.

16)Ä°haleye katÄ±lmak isteyenlerin, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ek Hizmet BinasÄ±, Deniz Hizmetleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, HacÄ± Ahmet Mah. Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu Cad. No:1 34440 BeyoÄŸlu/Ä°stanbul adresine, 13 Haziran 2023 saat: 12.00â€™a kadar yeterlik mÃ¼racaatÄ±nda bulunmalarÄ± gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden Ã¶nce yeterlik belgesi verilmeyecektir. Ä°haleye katÄ±lmaya hak kazananlar, ihale gÃ¼nÃ¼ hazÄ±r bulunan isteklilerin huzurunda Ä°hale Komisyonunca aÃ§Ä±klanacak ve yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir.

17) Yeterlik BaÅŸvuru dosyasÄ± Ä°dareye verildikten sonra son mÃ¼racaat tarihinden Ã¶nce olsa dahi dosya iÃ§erisindeki herhangi bir evrakÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi veya eksik evrakÄ±n tamamlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde yapÄ±lacak mÃ¼racaatlar deÄŸerlendirmeye alÄ±nmayacaktÄ±r.

18) Ä°haleye katÄ±lmak isteyenlerin, yukarÄ±da belirtilen belgelerle birlikte Ä°hale ÅŸartnamesinde belirtildiÄŸi ÅŸekilde hazÄ±rlayacaklarÄ± teklif mektuplarÄ±nÄ± iÃ§eren kapalÄ± zarflarÄ±nÄ± en geÃ§ 14 Haziran 2023 saat: 11:00â€™a kadar BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye EncÃ¼meniâ€™ne (Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, EncÃ¼men Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, KemalpaÅŸa Mah. 15 Temmuz Åžehitleri Caddesi, No:5 34134 Fatih/Ä°stanbul) sÄ±ra numaralÄ± alÄ±ndÄ± belgeleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alÄ±nmayacaktÄ±r.

19) Teminat bedelini nakit olarak yatÄ±rmak isteyen istekliler, en geÃ§ 14 Haziran 2023 Saat: 10:00â€™a kadar Belediyeden (Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, EncÃ¼men Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Â KemalpaÅŸa Mah. 15 Temmuz Åžehitleri Caddesi, No:5 34134 Fatih/Ä°stanbul ) alacaklarÄ± Teminat MÃ¼zakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabÄ±na yatÄ±racak ve makbuzunu Ä°hale Komisyonuâ€™na teslim edeceklerdir.Â Â

20) SÃ¶z konusu ihale 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunuâ€™na gÃ¶re dÃ¼zenlenmiÅŸ olup istenen bÃ¼tÃ¼n bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olmasÄ± gerekmektedir.

21) Telgraf veya Faksâ€™la yapÄ±lacak mÃ¼racaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.