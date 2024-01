İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Atık Motor Yağı Satışı

1) İhale konusu olan işin;

a) Niteliği: Atık Motor Yağı Satışı

b) İşin Yapılacağı Yer: İdaremiz bünyesinde yer alan 13 adet garajda yapılacaktır.

c) Miktarı: 400.000 kg.

2) İhale Şartnamesinin satın alınabileceği ve görülebileceği yer: Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği Arap Camii Mah. Tersane Cad. Şehit Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Karaköy Gar Binası 34421 Tünel-Beyoğlu / İSTANBUL’ adresinden 1.000,00 TL (KDV dahil) karşılığında temin edilebilir. (Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir.)

- Şartname bedeli İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına, İşin Adı ile İhale şartnamesi bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır.

3) İhale ile ilgili teklif mektuplarının sunulacağı yer: 23.01.2024 Salı günü saat 11.00’a kadar ihale şartnamesinin satın alınabileceği adrese teslim edilecektir.

4) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı: İhale 23.01.2024 Salı günü saat 11.00’da İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, 4. Kat İhale Komisyon Salonu - Arap Camii Mah. Tersane Cad. Şehit Teğmen Hüseyin Sofu Sok. No: 8 Karaköy Gar Binası 34421 Tünel Beyoğlu / İSTANBUL’ da yapılacaktır.

5) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile yapılacaktır.

6- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

İsteklilerin:

A - Kanuni İkametgahı olması.

B – Türkiye’de tebligat için adres göstermesi.

C - Ticaret ve / veya Sanayi odası belgesi vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Tüzelkişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzelkişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D - İmza sirküleri vermesi.

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.

b) Tüzelkişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

E- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye dışişleri bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

F- Tahmin edilen bedel: 1.870.000,00 TL+ KDV’ dir.

G-Tahmin edilen toplam bedelin %3’ü oranında 56.100,00 TL Geçici Teminat. Teminat mektupları dışındaki teminatların İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Vakıfbank T.A.O Validesultan Şubesi İban : TR 93 0001 5001 5800 7292 3235 35 no'lu hesabına İşin Adı ile Geçici teminat olduğunu belirterek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulacaktır.

H- İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi

I- Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu,

#ilangovtr Basın no ILN01963754