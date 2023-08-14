İ L A N T.C. MANAVGAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. MANAVGAT SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2021/941 Esas09/08/2023 Konu : Gaiplik İlanıMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen METİN ŞAYLI gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/08/2023 GAİP TC KİMLİK NO : 29699438178
ADI SOYADI : METİN ŞAYLI
BABA ADI : VAHİT
ANA ADI : KADRİYE
DOĞUM TARİHİ : 11/09/1987
DOĞUM YERİ : SURUÇ
İKAMETGAH ADRESİ : Side Mah. 1589 Sk. No:6 İç Kapı No:1 ... Manavgat/ ANTALYA
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