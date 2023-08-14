×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

İ L A N T.C. MANAVGAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N T.C. MANAVGAT SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 00:00

.

İ L A N
T.C. MANAVGAT SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/941 Esas09/08/2023 Konu : Gaiplik İlanıMahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen METİN ŞAYLI gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/08/2023 GAİP TC KİMLİK NO : 29699438178
ADI SOYADI : METİN ŞAYLI
BABA ADI : VAHİT
ANA ADI : KADRİYE
DOĞUM TARİHİ : 11/09/1987
DOĞUM YERİ : SURUÇ
İKAMETGAH ADRESİ : Side Mah. 1589 Sk. No:6 İç Kapı No:1 ... Manavgat/ ANTALYA

#ilangovtr Basın no ILN01876713

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN01876713#İlangovtr