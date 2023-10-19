İ L A N T.C. İZMİR 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. İZMİR 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/306 Esas 26/07/2023 Konu : GAİPLİK İLANIİZMİR 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANDIR

MALİYE HAZİNESİ ile İZMİR DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İzmir ili, Konak İlçesi, 1. Karataş Mahallesinde bulunan tapunun 2481 (eski 615) ada, 14 Parselde kayıtlı malikleri Hasan Kızı Zekiye, Mehmet oğlu Halil, Salih oğlu Vedat, Salih kızı Melahat tüm aramalara rağmen bulunamadığından ölü veya sağ olduğunu, nerde bulunduğuna ilişkin bilgileri olan kimselerin bilgilerini, ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01911861