İ L A N T.C. İSTANBUL 17.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

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T.C. İSTANBUL 17.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

(DENİZCİLİK İHTİSAS MAHKEMESİ SIFATIYLA)

DAVACI : 9426855 IMO NUMARALI BC VANESSSA GEMİSİ DONATNAI VE ÇIPLAK GEMİ KİRACISI ADINA GEMİ KAPTANI ABDULLATİF HUSSAIN

VEKİLİ : Av. ONUR AZAKLI

DAVALILAR :1- 9439046 IMO NUMARALI BENİTAMOU GEMİSİ DONATANI GOD SHİPPİNG SA- Maya Akar Center Büyükdere Cad No 100-102 K 26 Esentepe İstanbul

2- 9439046 IMO NUMARALI BENİTAMOU GEMİSİ KİRACISI/ ÇARTERERİ MI-DAS LİNE S.A. - Maya Akar Center Büyükdere Cd No: 100-102 Esentepe İstanbul

DAVA : Fon Tesisi

DAVA TARİHİ : 05/09/2023

Davacı 9426855 IMO Numaralı BC Vanesssa Gemisi Donatanı ve Çıplak Gemi Kiracısı Adına Gemi Kaptanı Abdullatif HUSSAIN ile Davalılar9439046 IMO Numaralı Benitamou Gemisi Donatanı God Shipping SA ve 9439046 IMO Numaralı Benitamou Gemisi Kiracısı/ Çartereri Mı-Das Line S.A arasında mahkememizde görülmekte olan Fon Tesisi davası nedeniyle;

9426855 IMO Numaralı BC Vanessa gemisi ile 9439046 IMO Numaralı Benitamou gemisi arasında 24.10.2021 tarihinde meydana gelen çatma hadisesi nedeniyle doğduğu iddia edilen zararlara ilişkin 19.11.1976 tarihli Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Milletlerarası Sözleşmeyi değiştiren 2/5/1996 tarihli Protokol uyarınca BC Vanessa gemisinin sorumluluğunun 8.122.000 Özel Çekme Hakkı ile sınırlandırılmak üzere fon kurulmasına ilişkin dava açılmış olup,

9426855 IMO numaralı BC VANESSA isimli gemi ile9439046 IMO numaralı BENİTAMOU isimli geminin,24.10.2021 tarihinde Çanakkale Boğazın'da çatmaları ile ilgili davacı tarafın davası ile ilgili olarak alacaklıların veya zarara uğrayanların mahkememizin 2023/384 esas sayılı dosyasına yazılı olarak bildirmeleri,

Duruşma Günü: 06/12/2023 günü saat 13:35 olup, yukarıda belirtilen ilgililerin duruşmada bizzat hazır bulunmaları veya vekil ile temsil olunmaları, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 04/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01906819