İ L A N T.C. ÇÜNGÜŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ÇÜNGÜŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/17 Esas
Konu : Gaiplik İlanı HAYRİ KARAKAYA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERDAL KARAKAYA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08/06/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 39865127966
ADI SOYADI : ERDAL KARAKAYA
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : CAHİDE
DOĞUM TARİHİ : 01/06/1976
DOĞUM YERİ : ÇERMİK
İKAMETGAH ADRESİ : Yukarışeyhler Mah. Şeyhler Sk. No:3Çüngüş/ DİYARBAKIR
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