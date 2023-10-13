İ L A N T.C. ÇÜNGÜŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ÇÜNGÜŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/17 Esas

Konu : Gaiplik İlanı HAYRİ KARAKAYA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen ERDAL KARAKAYA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 08/06/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 39865127966

ADI SOYADI : ERDAL KARAKAYA

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : CAHİDE

DOĞUM TARİHİ : 01/06/1976

DOĞUM YERİ : ÇERMİK

İKAMETGAH ADRESİ : Yukarışeyhler Mah. Şeyhler Sk. No:3Çüngüş/ DİYARBAKIR

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