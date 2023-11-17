İ L A N T.C. BEYKOZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BEYKOZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/332 Esas03/11/2023 MALİYE HAZİNESİ ile HACI MEHMET GÜNER arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/11/2023 GAİP 1- Saraylı Ölü Belkıs Hanım

Dava konusu taşınmaz; İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Akbaba Mahallesi, 236 parsel sayılı 610,00 m² yüz ölçümlü taşınmaz

#ilangovtr Basın no ILN01932654