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İ L A N T.C. BEYKOZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N T.C. BEYKOZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 00:00

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İ L A N

T.C. BEYKOZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/332 Esas03/11/2023 MALİYE HAZİNESİ ile HACI MEHMET GÜNER arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/11/2023 GAİP 1- Saraylı Ölü Belkıs Hanım
Dava konusu taşınmaz; İstanbul ili, Beykoz ilçesi, Akbaba Mahallesi, 236 parsel sayılı 610,00 m² yüz ölçümlü taşınmaz

 

#ilangovtr Basın no ILN01932654

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#ILN01932654#İlangovtr