İ L A N

MENDERES 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2017/395 Esas 04/10/2023

Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan sanık Cihad MIKTAD hakkında açılan kamu davası gereği;

Aşağıda isim ve adresi yazılı sanık Cihad MİKTAD'a her türlü aramaya rağmen tebliğe elverişli adresine ulaşılamaması ve MERNİS sisteminde adres kaydı bulunamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

1-Sanık Ömer Ayverdi, Cihad Mıktad ve Felak Mustafa hakkında Menderes C.Başsavcılığının 21/07/2017 tarih ve 2017/609 Esas sayılı iddianamesi ile ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak suçundan 6136 sayılı Kanunun 13/1 maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemi ile mahkememize kamu davası açıldığı, 24/10/2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7188 sayılı Kanunun 23. Maddesi ile CMK'nın 250. Maddesi yeniden düzenlenerek "seri muhakeme usulü"nün yeniden ceza yargılaması sistemimize kazandırıldığı, anılan düzenleme ile ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak suçunun seri muhakeme usulüne tabi olduğunun belirtildiği,02/08/2022 tarih ve 31911 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 21/04/2022 tarih ve 2020/87 Esas 2022/44 Karar sayılı kararı ile ; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na 17/10/2019 tarihli ve 7188 Sayılı Kanun'un 31. Maddesiyle eklenen Geçici 5. Maddesinin (d) bendinde yer alan; A) "...kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış..." ibaresinin "...seri muhakeme usulü..." yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, OYÇOKLUĞUYLA karar verilmiştir. 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun GEÇİCİ 5. MADDESİ; "...d) 01/01/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü uygulanmaz..." Şeklindedir. İptal kararı sonrası iş bu madde;"01/01/2020 tarihi itibarıyla kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü uygulanmaz." şeklini aldığı sanıklar hakkında ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak suçundankesinleşmiş bir hüküm bulunmadığı, bu hali ile atılı suçun seri muhakeme usulüne tabi olduğu anlaşıldığından 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi gereğince seri muhakeme usulü işlemleri uygulanmasını beklemek üzere sanıklar hakkında açılan kamu davasının durmasına hususu karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01904716